ELAZIĞ Lösemi hastası Merve, ilik bekliyor
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ELAZIĞ Lösemi hastası Merve, ilik bekliyor

Lösemi hastası Merve, ilik bekliyorMALATYA Turgut Özal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören Merve Arpacı (18), hastalığı boyunca yaşadığı sıkıntıları anlatan bir video çekerek, ilik bağışında bulunulmasını istedi.

30.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 30.08.2020 16:12

Lösemi hastası Merve, ilik bekliyor

MALATYA Turgut Özal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören Merve Arpacı (18), hastalığı boyunca yaşadığı sıkıntıları anlatan bir video çekerek, ilik bağışında bulunulmasını istedi.

Elazığ'da yaşayan Merve Arpacı'ya 2015 yılında lösemi teşhisi konuldu. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 2 yıl boyunca tedavi gören Arpacı, tedavisi tamamlanmak üzereyken ağabeyi Mehmet Sait Arpacı'yı (17) 2017 yılında genç yaşta kaybedince hastalığı nüksetti. Tedavisine tekrar başlanan Arpacı, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yoğun bir tedavi süreci yaşayan Arpacı, çektiği video ile o süreçte yaşadığı sıkıntıları anlatarak, ilik bağışı çağrısında bulundu.

'İLİK NAKLİ YAPILMAZSA ÖMÜR BOYU İLAÇ KULLANACAK'

Yılmaz Arpacı, ilik nakli yapılmazsa kızının ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalacağını dile getirerek, "4 sene önce Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi başladı. O zaman doktorlar ilik nakline gerek kalmadı deyince nakil yapamadık. Ramazan ayının 5'inci gününde yine tekrarladı. 4 aya yakındır Malatya Turgut Özal Hastanesi'nde yatıyor. Şimdi durumu iyi Allah'a şükür. Bize acil ilik nakli lazım. İlik nakli yapılmazsa ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalacak. Devletten, milletten, büyüklerin hepsinden Allah rızası için yardım istiyorum" dedi.

ELAZIĞ Lösemi hastası Merve, ilik bekliyor

Kaynak: DHA

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