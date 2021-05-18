Elazığ, KÖYDES kapsamında 45 milyon 500 bin lira ödenek aldı
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Elazığ, KÖYDES kapsamında 45 milyon 500 bin lira ödenek aldı

Elazığ, KÖYDES kapsamında 45 milyon 500 bin lira ödenek aldı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, kentin, Köylerin Altyapısını Desteklemesi Projesi (KÖYDES) kapsamında 45 milyon 500 bin lira tutarında ödenek aldığını bildirdi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, kentin, Köylerin Altyapısını Desteklemesi Projesi (KÖYDES) kapsamında 45 milyon 500 bin lira tutarında ödenek aldığını bildirdi.

Vali Yırık, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen KÖYDES Tahsisat Komisyonu Toplantısında, KÖYDES ile kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam standartlarının arttırılmasına yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla tüm ülke genelinde kullanılmak üzere 1 milyar 605 milyon liralık bir ödenek ayrıldığını belirtti.

Elazığ'ın 45 milyon 500 bin liralık ödenekle bu paydan en fazla yararlanan iller arasında olduğunu ifade eden Yırık, şöyle devam etti:

"Bize ayrılan ödenekle, vatandaşımızın en çok ihtiyaç duyduğu içme suyundan başlayarak grup köy yolları, sulama kanalları ve atık su arıtma tesisleri yapımı, köy içi yolların çamurdan kurtarılarak kilitli parke yapılması, çocuklarımız için oyun parkları inşa edilmesi amaçlanıyor. Şehirde ne varsa köyde de onun bulanabileceği imkanlara kavuşturma çalışması içerisindeyiz."

Kentte ayrılan ödeneğin en ekonomik ve faydalı bir şekilde kullanılması, vatandaşın hizmetine sunulması için Valilik olarak görev başında olduklarını vurgulayan Yırık, "Bizlere bu hizmetleri gerçekleştirmek için 45 milyon 500 bin liralık ödeneği ayıran başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Elazığ halkı adına şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz." dedi.

Elazığ, KÖYDES kapsamında 45 milyon 500 bin lira ödenek aldı
Elazığ, KÖYDES kapsamında 45 milyon 500 bin lira ödenek aldı
Elazığ, KÖYDES kapsamında 45 milyon 500 bin lira ödenek aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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