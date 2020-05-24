ELAZIĞ Konteyner kentteki depremzedeler, el sallayarak bayramlaştı Konteyner kentteki depremzedeler, el sallayarak bayramlaştıELAZIĞ'da, depremin ardından kurulan konteyner kentte yaşayan aileler, Ramazan Bayramı'nı birbirlerine el sallayarak kutladı.

Konteyner kentteki depremzedeler, el sallayarak bayramlaştı

ELAZIĞ'da, depremin ardından kurulan konteyner kentte yaşayan aileler, Ramazan Bayramı'nı birbirlerine el sallayarak kutladı. Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 3'ü kent merkezinde 1'i Sivrice ilçesinde kurulan konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler, komşu ve akrabalarıyla dışarı çıkmadan bayramlaştı. Aileler evlerinin önlerinden birbirlerine el sallayarak, güzel temennilerde bulundu.

Depremzede Mahmut Sertkaya, bayramın buruk geçtiğini ifade ederek,"Koronavirüsten dolayı sevdiklerimizi ve ailelerimizi göremiyoruz ama burada komşularımızla el sallayarak bayramlaşıyoruz. Bayram biraz buruk ve üzüntülü geçse de inşallah bir dahaki bayram sevdiklerimizle ve ailelerimizle birlikte bayramlaşacağız, eski günlerdeki gibi kucaklaşacağız" dedi.

Kaynak: DHA