Elazığ kısıtlamanın son gününde böyle görüntülendi
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Elazığ kısıtlamanın son gününde böyle görüntülendi

Elazığ kısıtlamanın son gününde böyle görüntülendi Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sokağa çıkma kısıtlamasına diğer günlerde olduğu gibi bugün de uyulurken, şehir havadan görüntülendi.

26.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:43

Elazığ kısıtlamanın son gününde böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sokağa çıkma kısıtlamasına diğer günlerde olduğu gibi bugün de uyulurken, şehir havadan görüntülendi.

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasına Elazığ'da yaşayanlar da bugüne kadar uyum sağladı. Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimlerin tedbir amaçlı görev yaptığı kentte, zorunlu çıkması gerekenler dışında hemen hemen herkes evinde kaldı. Meydan, Cadde ve sokakların boş kaldığı kent İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından havadan görüntülendi.

Havadan alınan görüntülerde baharla birlikte yeşile bürünen alanların yoğunlu ise dikkat çekti. İlk 2 günü yağışlı geçiren kentte bugün ise hava sıcaklığı ile birlikte güneş yüzünü göstermeye başladı.

Öte yandan Ramazan Bayramı nedeniyle kente il dışından gelenlerde tespit edilmesiyle sıfırlanan korona virüs vakasında hastanede tedavi gören sayısının 10 olduğu bildirildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince ihlal eden kişi sayısının ise çok düşük seviyede kaldığı ve çıkanlara yasal işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

Elazığ kısıtlamanın son gününde böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

Manşet

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