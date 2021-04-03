Son dakika haberi | Elazığ, kısıtlamanın ilk günü sessiz

Son dakika haberler... Elazığ, kısıtlamanın ilk günü sessizKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, hafta sonu kısıtlamanın uygulandığı 58 şehir arasında yer alan Elazığ'da, cumartesi günü cadde ve sokaklar boş kaldı.

Elazığ, kısıtlamanın ilk günü sessiz

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, hafta sonu kısıtlamanın uygulandığı 58 şehir arasında yer alan Elazığ'da, cumartesi günü cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen koronavirüs risk haritasında, 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Elazığ'da, 4 haftanın ardından tekrar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Cuma günü saat 21.00'den başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Elazığ, sessiz kaldı. Cadde ve sokakların boş olduğu kentte, ekiplerin kısıtlamaya yönelik denetimleri ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı