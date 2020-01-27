Elazığ kent merkezinde deprem anı güvenlik kameralarınca böyle görüntülendi
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Elazığ kent merkezinde deprem anı güvenlik kameralarınca böyle görüntülendi

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem anı kent merkezinde bulunan parklarda ve caddelerdeki güvenlik kameralarına yansıdı.

27.01.2020 02:31 | Son Güncelleme: 27.01.2020 02:59
Elazığ kent merkezinde deprem anı güvenlik kameralarınca böyle görüntülendi

'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki anı kent merkezinde bulunan parklarda ve caddelerdeki güvenlik kameralarına yansıdı. Akşam saatlerinde gerçekleşen depremde parklarda bulunan vatandaşların yaşadığı panik anı görüntülendi. Yaşanan depremin şiddetinden bölgedeki aydınlatma ışıklarının çoğunun söndüğü görüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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