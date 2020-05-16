Elazığ-Keban yolunda heyelan... Kaya parçaları yolu kapattı Elazığ-Keban yolunda heyelan... Kaya parçaları yolu kapattı Elazığ-Keban yolunda heyelan meydana geldi.

Elazığ-Keban yolunda heyelan... Kaya parçaları yolu kapattı

ELAZIĞ - Elazığ-Keban yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kaya parçaları ve toprak yolu kapatırken, güvenlik şeridinden ulaşım tek taraflı sağlanmaya başlandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Keban karayolunun 35. kilometresinde Soğanlı köyü mevkiinde, heyelan meydana geldi.Heyelan nedeniyle kaya ve toprak parçaları yolu karşılıklı olarak gidiş gelişe kapattı. Yolun güvenlik şeridinden araçların geçişi sağlanırken, durumun yoldan geçenler tarafından Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerine bildirildiği öğrenildi.

İlçeye 5 kilometre kala meydana gelen heyelan nedeniyle, sürücülerin son anda fark edip kontrollü geçtiği bölge de ekiplerin bugün çalışma yaparak çift taraflı yolu trafiğe açacağı bildirildi.

Kaynak: İHA