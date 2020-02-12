Elazığ karayolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
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Elazığ karayolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Elazığ karayolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

12.02.2020 20:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:58
Elazığ karayolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

karayolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Bingöl-Elazığ karayolunda ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Elazığ-Bingöl karayolu kar yağışı ve buzlanmadan dolayı büyük araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.


Kaynak: DHA
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