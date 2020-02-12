Elazığ karayolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
Elazığ karayolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Elazığ karayolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Bingöl-Elazığ karayolunda ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Elazığ-Bingöl karayolu kar yağışı ve buzlanmadan dolayı büyük araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.