Elazığ Karakoçan, Siirt İl Özel İdare maçının hazırlıklarını tamamladı

KARAKOÇAN, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Karakoçan FK, Siirt İl Özel İdare maçı hazırlıklarının Elazığ etabını tamamladı.

TFF 3. Lig 2. Grup 23. haftasında çarşamba günü deplasmanda Siirt İl Özel İdare ile karşılaşacak olan HD Elazığ Karakoçan FK, bu maçın Elazığ'daki son çalışmasını yaptı. Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda tüm futbolcular yer aldı. Teknik Direktör Metin Akpunar idaresindeki çalışmada taktiksel varyasyonlar üzerinde duruldu. Mavi-beyazlı ekip, salı günü sabah saatlerinde karayoluyla Siirt'e geçecek ve konaklayacağı otele yerleşecek. - ELAZIĞ