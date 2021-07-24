Elazığ Karakoçan sahaya indi
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Elazığ Karakoçan sahaya indi

Elazığ Karakoçan sahaya indi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ Karakoçan FK, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla başladı.

Elazığ Karakoçan FK, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla başladı.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele olacak olan Elazığ Karakoçan FK'da hazırlıklar başladı. Yaptığı transferlerle yeni sezona merhaba diyen mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde toplanarak yeni sezonun kazasız belasız geçmesi adına kurban kesti. İpekyolu Çocuk ve Gençlik Merkezi önündeki yürüyüş yoluna geçen teknik heyet ve futbolcular, aerobik ve dayanıklılık koşusu ile sezona merhaba dedi. Yeni sezonun ilk antrenmanında izinli olan Şeyhmus Aksu ile Hasan Gündoğdu haricindeki tüm futbolcuların katıldığı bildirildi. Bu iki futbolcunun 2 gün sonra Elazığ'a gelerek çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

2. Etap Erzurum'da

5 Ağustosa kadar 1. etap kampını Elazığ'da devam ettirecek olan Elazığ Karakoçan FK, ikinci etap kampını ise 7 Ağustosta Erzurum Palandöken'de yapacak. Erzurum kampının tamamlanmasının ardından yeni sezonun başlamasına 1 hafta kala Elazığ'a dönecek olan mavi-beyazlılar, maç haftası çalışmalarını Elazığ'da gerçekleştirecek. - ELAZIĞ

Elazığ Karakoçan sahaya indi
Elazığ Karakoçan sahaya indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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