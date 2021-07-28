Elazığ Karakoçan, Mücahit Haktan Karabulut'la anlaştı

Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları kapsamında Sivas Belediyespor'dan sol kanat oyuncusu Mücahit Haktan Karabulut'u renklerine bağladı.

Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları kapsamında Sivas Belediyespor'dan sol kanat oyuncusu Mücahit Haktan Karabulut'u renklerine bağladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmalarına devam ediyor. Mavi-beyazlı ekip, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'da forma giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncu Mücahit Haktan Karabulut'la anlaşmaya vardı. Genç oyuncu, yarın Elazığ'a gelecek ve son görüşmenin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Geçtiğimiz sezon toplam 13 maçta forma giyen Karabulut, genç milli takımda da forma giymişti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı