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Elazığ Karakoçan ilk kez yenildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Elazığ Karakoçan ilk kez yenildi

HD Elazığ Karakoçan FK, TFF 3. Lig 2. Grup'taki ilk yenilgisini BÜ Alanya Kestelspor karşısında yaşadı.

HD Elazığ Karakoçan FK, TFF 3. Lig 2. Grup'taki ilk yenilgisini BÜ Alanya Kestelspor karşısında yaşadı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden HD Elazığ Karakoçan FK, 3. hafta maçında BÜ Alanya Kestelspor'a konuk oldu. Geçtiğimiz hafta evinde karşılaştığı Kızılcabölükspor'u 3-0 yenmenin moraliyle Alanya'ya giden Mavi-Beyazlı ekip, 90 dakika sonunda rakibine 2-0 yenilerek bu sezonki ilk yenilgisini aldı. BÜ Alanya Kestelspor ise bu sezonki ilk galibiyetini almanın mutluluğunu yaşadı. BÜ Alanya Kestelspor'a galibiyeti getiren goller 74. dakikada Ahmet Buğrahan Tuncay ve 82. dakikada Ahmet Ülük'ten geldi.

3. hafta sonunda 4 puanda kalan Elazığ Karakoçan FK, 4. Hafta maçında Siirt İl Özel İdareyi konuk edecek. - ELAZIĞ

Elazığ Karakoçan ilk kez yenildi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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