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Elazığ Karakoçan FK, topbaşı yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığ Karakoçan FK, topbaşı yapıyor

TFF 3. Lig 2. Grup'un 27. haftasında İskenderun FK'yı ağırlayacak olan HD Elazığ Karakoçan FK, bu maçın hazırlıklarına perşembe günü başlıyor.

KARAKOÇAN, ELAZIĞ (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grup'un 27. haftasında İskenderun FK'yı ağırlayacak olan HD Elazığ Karakoçan FK, bu maçın hazırlıklarına perşembe günü başlıyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 26. haftasını fikstür gereği bay olarak geçecek olan HD Elazığ Karakoçan FK'da, bu kapsamda futbolculara verilen 3 günlük izin sona eriyor. TFF 3. Lig 2. Grup'un 27. haftasında İskenderun FK'yı ağırlayacak olan mavi-beyazlı ekip, perşembe günü kulüp tesislerinde toplanarak hazırlıklarına başlayacak. Teknik Sorumlu Ender Çınar ve yardımcıları refakatinde yapılacak olan antrenmana tüm futbolcuların katılması bekleniyor. - ELAZIĞ

Elazığ Karakoçan FK, topbaşı yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, İskenderun, Karakoçan, Elazığ, Spor, Haberler

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