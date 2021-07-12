Elazığ Karakoçan FK, ön libero Oğuzhan Kandemir ile anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ Karakoçan FK, ön libero Oğuzhan Kandemir ile anlaştı

Elazığ Karakoçan FK, ön libero Oğuzhan Kandemir ile anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları kapsamında Edirnespor'dan ön libero Oğuzhan Kandemir ile anlaşmaya vardı.

Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları kapsamında Edirnespor'dan ön libero Oğuzhan Kandemir ile anlaşmaya vardı.

3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, dış transferde 8. imzasını attırdı. Mavi-beyazlı ekip, son olarak Edirnespor'da forma giyen 26 yaşındaki ön libero Oğuzhan Kandemir ile sözleşme imzaladı.

Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak, Edirne Spor'da forma giyen 26 yaşındaki önlibero oyuncusu Oğuzhan Kandemir ile sözleşme imzalamıştır. Oğuzhan Kandemir'e hoş geldin diyor, Mavi-Beyaz formamız altında başarı dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.

1995 İstanbul doğumlu olan Oğuzhan, geçtiğimiz sezon 26 TFF 3. Lig maçında forma giydi. - ELAZIĞ

Elazığ Karakoçan FK, ön libero Oğuzhan Kandemir ile anlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum
Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Zeynep Bastık Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ Karakoçan FK, ön libero Oğuzhan Kandemir ile anlaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 11:57:01. #1.14#

title