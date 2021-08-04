Elazığ Karakoçan FK'nın yeni sezon formaları tanıtıldı
Elazığ Karakoçan FK'nın yeni sezonda giyeceği formalar görücüye çıktı.
Elazığ Karakoçan FK'nın yeni sezonda giyeceği formalar görücüye çıktı. Formalar taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK'nın 2021-2022 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı. Kulüp tarafından basınla paylaşılan formalar büyük beğeni topladı. Formalarda kırmızı - mavi ve beyaz tonlar hakim kılındı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı