Elazığ Karakoçan FK, futbolcu seçmeleri yapacak
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Elazığ Karakoçan FK, futbolcu seçmeleri yapacak

Elazığ Karakoçan FK, futbolcu seçmeleri yapacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü, gelişim ligleri için futbolcu seçmeleri yapılacağını duyurdu.

Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü, gelişim ligleri için futbolcu seçmeleri yapılacağını duyurdu.

TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Elazığ Karakoçan FK, Türkiye Futbol Federasyonu'nca başlatılacak olan gelişim ligleri için futbolcu seçmeleri gerçekleştirecek. Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada; "11 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 17.00 seçmelerimiz olacak. Antrenörler Mehmet Temin, Ufuk Yalçınkaya ve Yılmaz Dündar denetiminde kulüp tesisimizde yapılacak olan Gelişim ligi seçmelerimize 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009 doğumlu sporcularımız katılabilecektir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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