Elazığ Karakoçan FK, Elazığ'a dönüyor

ANTALYA (İHA) - Antalya kampını 12 Ocak'a kadar sürdürmeyi planlayan HD Elazığ Karakoçan FK, yaşanan hava muhalefetinden dolayı Elazığ'a erken dönüyor.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden HD Elazığ Karakoçan FK'da Antalya kampı erken bitti. Belek'te 12 Ocak'a kadar hazırlıklarını devam ettirmeyi planlayan mavi-beyazlı takım, yaşanan hava muhalefeti nedeniyle Elazığ'a dönme kararı aldı. Pazar günü itibariyle Antalya'dan ayrılan teknik heyet ve futbolcular, salı günü kulüp tesislerinde toplanarak, ikinci yarının ilk haftasında evinde oynayacağı Hacettepe maçı hazırlıklarına burada devam edecek. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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