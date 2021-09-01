Elazığ Karakoçan FK'dan iki transfer daha
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Elazığ Karakoçan FK'dan iki transfer daha

Elazığ Karakoçan FK'dan iki transfer daha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ Karakoçan FK, hafta sonu başlayacak olan yeni sezon öncesi kadrosunu iki futbolcuyla güçlendirdi.

Elazığ Karakoçan FK, hafta sonu başlayacak olan yeni sezon öncesi kadrosunu iki futbolcuyla güçlendirdi.

TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Elazığ Karakoçan FK dış transfer çalışmaları kapsamında iki isimle daha anlaşma sağladı ve transfere nokta koydu. Mavi-beyazlı ekip bu kapsamda BB Erzurumspor'dan kanat oyuncusu Muhammed Furkan Özhan ve Belediye Derincespor'dan orta saha Zülfü Can Güncü'yü kadrosuna kattı.

Transferlere ilişkin kulüp resmi internet sayfasından yapılan açıklamalarda, "Kulübümüz son olarak Belediye Derincspor'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Zülfü Can Güncü ile sözleşme imzalamıştır. Zülfü Can Güncü'ye hoş geldin diyor, mavi-beyaz formamız altında başarı dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz. Kulübümüz son olarak BB. Erzurumsporspor'da forma giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Muhammed Furkan Özhan ile sözleşme imzalamıştır. Muhammed Furkan Özhan'a hoş geldin diyor, mavi-beyaz formamız altında başarı dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Elazığ Karakoçan FK'dan iki transfer daha
Elazığ Karakoçan FK'dan iki transfer daha
Elazığ Karakoçan FK'dan iki transfer daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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