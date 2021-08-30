Elazığ Karakoçan FK çift kale çalıştı
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Elazığ Karakoçan FK çift kale çalıştı

Elazığ Karakoçan FK çift kale çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3. Lig 2. Grup'un ilk haftasında deplasmanda Hacettepe ile karşılaşacak olan Elazığ Karakoçan FK'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'un ilk haftasında deplasmanda Hacettepe ile karşılaşacak olan Elazığ Karakoçan FK'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 2. Grup'ta Elazığ'ı temsil edecek olan Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK'da hazırlıklar devam ediyor. Mavi-beyazlılar teknik heyetin belirlediği antrenman programı doğrultusunda tek çalışma yaptı. Saat 16.45'te Gençlik Merkezi sentetik sahada gerçekleştirilen antrenmana ısınma ağırlıklı ön koşu ile başlayan futbolcular daha sonra çift kale maç yaptı.

Teknik Sorumlu Ender Çınar ile yardımcıları refakatindeki antrenmana sakatlığı bulunan Ömer Buğdaycı katılmazken, Cuma Ali Üzüm özel bir program dahilinde çalıştı. - ELAZIĞ

Elazığ Karakoçan FK çift kale çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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