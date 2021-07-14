Elazığ Karakoçan'dan kaleci ve forvet transferi
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Elazığ Karakoçan'dan kaleci ve forvet transferi

Elazığ Karakoçan'dan kaleci ve forvet transferi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ Karakoçan FK, Yalovaspor'dan kaleci Kaan Parıltan ile Fırat Üniversitesi'nden forvet Rasim Ertan Karlıdağ'ı renklerine bağladı.

Elazığ Karakoçan FK, Yalovaspor'dan kaleci Kaan Parıltan ile Fırat Üniversitesi'nden forvet Rasim Ertan Karlıdağ'ı renklerine bağladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK kadrosuna takviyelere devam ediyor. Mavi-beyazlı ekip bu kapsamda Yalovaspor'dan kaleci Kaan Parıltan ile Fırat Üniversitesi'nden Rasim Ertan Karlıdağ'ı transfer etti. Transferler kulübün sosyal medya hesaplarından, "Kulübümüz son olarak, Yalovaspor'da forma giyen 20 yaşındaki kaleci Kaan Parıltan ile sözleşme imzalamıştır. Kaan Parıltan'a hoşgeldin diyor, mavi-beyaz formamız altında başarı dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz. Kulübümüz son olarak, Fırat Üniversitesi GSK'da forma giyen 22 yaşındaki Elazığlı forvet oyuncusu Rasim Ertan Karıldağ ile sözleşme imzalamıştır. Rasim Ertan Karlıdağ'a hoşgeldin diyor, mavi-beyaz formamız altında başarı dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" sözleriyle kamuoyuna duyuruldu. - ELAZIĞ

Elazığ Karakoçan'dan kaleci ve forvet transferi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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