Elazığ Karakoçan'da pozitif vaka 2'ye yükseldi

Geçtiğimiz günlerde bir antrenöründe korona virüs vakası görülen Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'nde bu kez de bir futbolcunun testi pozitif çıktı.

Geçtiğimiz günlerde bir antrenöründe korona virüs vakası görülen Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'nde bu kez de bir futbolcunun testi pozitif çıktı.

Misli.com 3. Lig ekibi Elazığ Karakoçan FK'da Covid-19 yakalanan sayısı 2'ye yükseldi. Geçtiğimiz günlerde bir antrenöründe korona virüs vakası görülen kulüpte bu kez de bir futbolcunun testi pozitif çıktı.

Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde, bir oyuncuda gerekli semptomları göstermesi nedeniyle yapılan Covid-19 PCR test sonucu, pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz, gerekli sağlık tedbirleri alınarak karantinaya alındığını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı