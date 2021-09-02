Elazığ Karakoçan'da lisanslar çıkmaya başladı
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Elazığ Karakoçan'da lisanslar çıkmaya başladı

Elazığ Karakoçan'da lisanslar çıkmaya başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Haftasonu başlayacak olan TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu öncesi Elazığ takımlarından Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK'da lisanslar çıkmaya başlarken, Elazığspor'da sessizlik hakim.TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlıyor.

Haftasonu başlayacak olan TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu öncesi Elazığ takımlarından Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK'da lisanslar çıkmaya başlarken, Elazığspor'da sessizlik hakim.

TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlıyor. Elazığ'ın yeni sezonda profesyonel liglerde mücadele edecek takımları HD Elazığ Karakoçan FK ilk maçında cumartesi günü Hacettepe ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maç için Ankara'ya gidecek olan mavi-beyazlı ekipte futbolcuların lisansları çıkmaya başladı.

TFF 3. Lig 1. Grubun ilk haftasında pazar günü Bergama Belediyespor'u konuk edecek olan Elazığspor'da ise futbolcu lisansları henüz çıkartılmadı. Bordo-beyazlı ekibin cumartesi gününe kadar lisansları çıkartması gerekiyor. - ELAZIĞ

Elazığ Karakoçan'da lisanslar çıkmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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