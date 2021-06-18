Elazığ Karakoçan'da, Hüseyin Fıstıkcı'nın sözleşmesi feshedildi
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Elazığ Karakoçan'da, Hüseyin Fıstıkcı'nın sözleşmesi feshedildi

Elazığ Karakoçan'da, Hüseyin Fıstıkcı'nın sözleşmesi feshedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ Karakoçan FK, bazı takımlarla izinsiz transfer görüşmesi yaptığı gerekçesiyle Hüseyin Fıstıkcı'nın sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Elazığ Karakoçan FK, bazı takımlarla izinsiz transfer görüşmesi yaptığı gerekçesiyle Hüseyin Fıstıkcı'nın sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Misli.com 3. Lig ekibi Elazığ Karakoçan FK'nın geçtiğimiz formasını giyen ve yeni sezon için 1 yıllık sözleşme imzalanan forvet oyuncusu Hüseyin Fıstıkcı'nın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi. Ayrılığa sebep olarak ise Hüseyin'in yeni sözleşme imzaladıktan sonra başka takımlarla görüşme yapması gösterildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "8 Haziran tarihinde ön protokol imzalayıp anlaşma sağladığımız Hüseyin Fıstıkcı'nın başka takımlar ile pazarlığa oturduğuna dair aldığımız haberler üzerine futbolcu ile olan sözleşmemizi tek taraflı fesih ettiğimizi belirtmek istiyoruz.Biz Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü olarak, anlaşma sağlanıp daha sonra başka takımlar ile görüşme yapan futbolcunun bu hareketini doğru bulmuyoruz. Futbolun mantalitesine ve profesyonelliğine aykırı bu hareketi doğru bulmadığımızdan dolayı geçtiğimiz sezon formamızı giyen Hüseyin Fıstıkcı ile sözleşmemizi tek taraflı feshettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" denildi.

Hüseyin Fıstıkcı ise kişisel sosyal medya hesabından ayrılığa ilişkin, "2021-2022 sezonu için anlaştığım Elazığ Karakoçan FK'dan ayrılmış bulunmaktayım. Her iki taraf için de hayırlısı olsun" ifadelerini paylaştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Elazığ Karakoçan'da, Hüseyin Fıstıkcı'nın sözleşmesi feshedildi - Haberler Spor
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