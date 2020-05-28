ELAZIĞ Karakoçan'da avını yiyen vaşak görüntülendi
Karakoçan'da avını yiyen vaşak görüntülendiELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kavalcık köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, avını yerken görüntülendi.
28.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:13
Karakoçan'da avını yiyen vaşak görüntülendi
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kavalcık köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, avını yerken görüntülendi.
Karakoçan ilçesine bağlı Kavalcık köyünde hayvanlarını otlatmaya çıkaran köylüler, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı görüntüledi. Avını yerken görüntülenen vaşak, bir süre bekledikten sonra, hızla bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: DHA