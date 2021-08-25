BİLECİK İNHİSAR SAMRI BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
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BİLECİK İNHİSAR SAMRI BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

BİLECİK İNHİSAR SAMRI BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Bilecik iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Bilecik iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bilecik ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Çalışmaları devam eden Bilecik İnhisar Samrı Barajının tamamlanması ile barajdadepolanacak su ile 2 bin 770 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Gövde sıyırma kazısı, cebri boru imalatları, beton imalatlarının %40'ı, enjeksiyon imalatlarının %85'i ile kret ulaşım yolunun 400 metresi tamamlandı. Kil ve kaya ocağı ulaşım yolu imalatları devam ediyor. Kalan enjeksiyon işleri tamamlanarak gövde dolgu imalatlarına başlanılacaktır. Dolusavak imalatları tamamlanacaktır. Kalan ulaşım yolu imalatları bitirilecektir. Temelden yüksekliği 42, 7 metre ve su depolama kapasitesi 1, 4 milyon m3olan Bilecik İnhisar Samrı Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile dekar başına 2. 387 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 5. 240. 000 TLkatkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: Habermetre

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