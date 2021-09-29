Elazığ Karakoçan, Ankara'ya gitti

ANKARA (İHA) - HD Elazığ Karakoçan FK, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Iğdır FK ile deplasmanda oynayacağı maçlar için tam kadro Ankara'ya gitti.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda Iğdır FK ile yarın Ankara Osmanlı Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan HD Elazığ Karakoçan FK, tüm futbolcularıyla Ankara'ya gitti. Sabah 06.00 uçağıyla başkente giden ve konakladığı otele yerleşen mavi-beyazlı ekip, rakibiyle yarın turu geçmek için karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçı sonrası yine Iğdır FK ile pazar günü lig maçına çıkacak olan HD Elazığ Karakoçan FK, Elazığ'a dönmeyecek ve TFF 3. Lig 2. Grup'un 5. haftasında oynanacak olan maç için çalışmalarını burada sürdürecek.

Kupa ve lig maçları hesaba katıldığı için Elazığ ekibi Teknik Sorumlu Ender Çınar'ın talimatıyla Ankara'ya tüm futbolcularını götürdü. Mavi-beyazlıların kupada az süre şansı alan, lig maçında ise as oyuncuları ile sahada olması bekleniyor. - ELAZIĞ

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