Elazığ Kapalı Çarşısı restore edilecek

21.08.2019 14:18

Elazığ'da tarihi Kapalı Çarşı restore edilecek.

Elazığ Belediyesince yapılan açıklamada, 100 yıllık geçmişe sahip tarihi Kapalı Çarşının yeni bir görünüme kavuşturulması amacıyla yapılacak restorasyon çalışmalarının ihale sürecinin tamamlandığı belirtildi.

AK Parti Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın "Ticaret doğduğu sokaklara dönüyor" başlıklı projesi kapsamında çarşının restore edileceği ifade edilen açıklamada, "Alt ve üst yapısının tamamlanmasıyla çok farklı bir görünüme kavuşturulacak. 100 yıllık bir geçmişi bulunan ve kurulduğu günden bu yana Elazığ'ın mutfak kültürünü ve damak tadını bünyesinde barındıran ve bu özelliği ile de turistlerin ilgi odağı olan Kapalı Çarşı, yenilenen yüzüyle şehrin önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelecek." denildi.

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Kaynak: AA