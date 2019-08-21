Elazığ Kapalı Çarşısı'nın restorasyon ihalesi yapıldı

21.08.2019 14:51

Elazığ Belediyesi tarafından kapalı çarşının restorasyon ihalesi yapıldı.



Elazığ'da bulanan ve 100 yıllık geçmişe sahip olan Kapalı Çarşı için hazırlanan restarosyon ihalesi bugün belediye tarafından gerçekleştirildi. Açık ihale usulü ile yapılan ihaleye 3 firma teklif verdi. En düşük teklifi veren firmanın ihalenin kesinleşmesinin ardından çalışmalara başlayacağı belirtildi.



Belediyenin yaptığı açıklamada, kapalı çarşının yeni bir görünüme kavuşturulması amacıyla yapılacak restorasyon çalışmalarının ihale sürecinin tamamlanmasından sonra en kısa sürede başlatılacağı belirtildi.



Açıklamada;" Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın seçim vaatleri arasında yer alan 'Ticaret Doğduğu Sokaklara Dönüyor' başlıklı proje kapsamında restorasyonu yapılacak olan kapalı çarşı, alt ve üst yapısının tamamlanmasıyla çok farklı bir görünüme kavuşacak. 100 yıllık bir geçmişi bulunan ve kurulduğu günden bu yana Elazığ'ın mutfak kültürünü ve damak tadını bünyesinde barındıran, bu özelliği ile de turistlerin ilgi odağı olan kapalı çarşı, yenilenen yüzüyle şehrimizin önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelecek. İhalenin şehrimize ve çarşı esnafımıza hayırlı olmasını diliyor, başlatılacak çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA