ELAZIĞ Kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasında
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ELAZIĞ Kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasında

Kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasındaELAZIĞ'ın Keban ilçesinde, 3 kişinin yaralanmasına neden olan kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

12.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:34

Kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasında

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde, 3 kişinin yaralanmasına neden olan kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, 3 Temmuz günü Keban ilçesindeki Fırat Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan aldığı ev eşyasını Keban'a getiren İnan Koç (33) yönetimindeki 06 HKF 52 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu, sürücüsünün kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Kamyonun devrilme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ELAZIĞ Kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA

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