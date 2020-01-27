Elazığ kadın komutandan enkaz altındaki anneye moral veren sözler siz çıkana kadar buradayım
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Elazığ kadın komutandan enkaz altındaki anneye moral veren sözler siz çıkana kadar buradayım

konuştu. O anlarda yaşanan çarpıcı diyalog da kameralara yansıdı.

27.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:07
Elazığ kadın komutandan enkaz altındaki anneye moral veren sözler siz çıkana kadar buradayım

konuştu. O anlarda yaşanan çarpıcı diyalog da kameralara yansıdı.

Merkez üssü 'ın ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız 25, annesi 28 saat sonunda enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı. Anne Ayşe Yıldız'ın sesini ilk duyuluduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Yıldız'a moral veren kurtarma ekibinden Zehra Astsubay'ın ankaz altındaki büyük çabası takdir topladı. Görüntülerde "Çocuğunuz çıktı ve sağ, şu an hastanede. Siz çıkana kadar buradan ayrılmayacağım" diyen kadın komutan ve ekibin çalışması sonrası anne de kurtarılmıştı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Elazığ kadın komutandan enkaz altındaki anneye moral veren sözler siz çıkana kadar buradayım
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