Elazığ Jandarma'dan konteyner kentteki depremzede çocuklara ziyaret
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Elazığ Jandarma'dan konteyner kentteki depremzede çocuklara ziyaret

30.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:18
Elazığ Jandarma'dan konteyner kentteki depremzede çocuklara ziyaret

Elazığ'da jandarma, konteyner kentlerde yaşayan depremzede çocukları ziyaret ederek onları yalnız bırakmıyor.

Elazığ'da jandarma, konteyner kentlerde yaşayan depremzede çocukları ziyaret ederek onları yalnız bırakmıyor.

Kırsal bölgelerde vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz hizmet veren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, birçok sosyal sorumluluk faaliyetini de yerine getiriyor.

Bu kapsamda kentteki konteyner kentlerde aileleri ile geçici olarak barınan depremzede çocukları ziyaret eden ekipler, düzenledikleri etkinliklerle çocukların güzel vakit geçirmelerini sağlıyor, verdikleri hediyelerle gönüllerini kazanıyor.

Konteyner kentte kalan depremzede aileler jandarma ekiplerinin gösterdiği ilgiden ve yaptıkları yardımlardan büyük memnuniyet duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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