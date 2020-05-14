ELAZIĞ İnfaz koruma memuru, izolasyon günlerinde filografi yapıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ELAZIĞ İnfaz koruma memuru, izolasyon günlerinde filografi yapıyor

İnfaz koruma memuru, izolasyon günlerinde filografi yapıyorELAZIĞ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza infaz kurumlarında uygulanan izolasyon kuralları gereği karantinada tutulan memurlardan Ayhan Güneş (37) ailesinden uzak geçirdiği günleri filografi yaparak geçiriyor.

ELAZIĞ İnfaz koruma memuru, izolasyon günlerinde filografi yapıyor
14.05.2020 09:26 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:34

İnfaz koruma memuru, izolasyon günlerinde filografi yapıyor

ELAZIĞ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza infaz kurumlarında uygulanan izolasyon kuralları gereği karantinada tutulan memurlardan Ayhan Güneş (37) ailesinden uzak geçirdiği günleri filografi yaparak geçiriyor. Güneş, bir aylık süreçte 8 eser yaptı.

Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs tehdidine karşı bir dizi tedbir aldı. Tutuklu ve yükümlülerin koronavirüsten etkilenmemesi için 1 Nisan'dan itibaren infaz koruma memurlarının, izolasyon altına alınarak kontrollü bir şekilde işe gidip gelmeleri sağlanıyor. Elazığ'da infaz koruma memurları da ailelerin uzakta izolasyon altında oldukları süreyi iyi değerlendirmeye çalışıyor. Hem infaz koruma memuru, hem de filografi sanatçısı olan Ayhan Güneş izole altına alındığı Elazığ Anadolu Lisesi'nde çalışmalarına devam ediyor. 2013 yılından bu yana 542 eser yapan Güneş, izole altında olduğu 30 günde 8 eser daha yaptı. 90 arkadaşı ile birlikte kalan Güneş, boş zamanlarında sanatını okulun bahçesinde icra ediyor. Arkadaşları ise sosyal mesafe kuralına uyarak Ayhan Güneş'in yaptığı çalışmaları izliyor.

'BOŞ DURMAMAK LAZIM'

Güneş, Adalet Bakanlığı'nın uyguladığı izolasyon süreci nedeniyle ailelerinden uzak olduklarını, hükümlü ve tutukluların sağlığı için karantinada olduklarını dile getirerek, "Karantina sürecinde boş durmamak lazım. Benim sanatım ortada. Sanatımı yapmaya devam ediyorum. Bir ayda 8 eser yaptım burada. Yani boş durmaya değmez. Kitap okuyoruz, tablo yapıyoruz, arkadaşlarla vakit geçiriyoruz, spor yapıyoruz. Günümüz öyle geçiyor. Daha rahat olsun diye genelde manzara ve figürler yapmaya çalıştım. Şu anda 8 tane bitirdim. Tabii devam edecek sürecimiz, yapmaya da devam edeceğim. 30 gün ailelerimizden uzak kalıyoruz, sonra eve gidip tekrar dönüş yapıyoruz" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre evine gidemeyen Güneş, eşi Birsen (32), oğlu Sıddık Taha (9) ve kızı Ravza Mina (5) ile internet üzerinden görüntülü olarak görüşebiliyor. 1 aydır babalarını görmeyen çocuklar, sürpriz yaparak izole altındaki kaldığı okula geldi. Çocuklar sosyal mesafeyi koruyarak babalarıyla görüşüp özlem giderdi.

'AİLEDEN UZAKTA ZAMAN GEÇMİYOR'

Güneş'in meslektaşı Şerif Kara, ailelerinden uzakta zamanın geçmediğini ifade ederek, "Canımız sıkılıyor tabii ki. Bu doğrultuda Ayhan hocamızın buradaki varlığı bizim için çok kıymetli. Çünkü kendisi çok iyi bir biyografi hocası. Çok farklı bir meslek dalı var. İnsanın ilgi duyabileceği bir meslek aynı zamanda. Biz de heves ediyoruz tabii ki öğrenmek istiyoruz. Yanına gidiyoruz. Bize yardımcı da oluyor, anlatıyor. Tabii ki hem yetenek isteyen bir iş hem de özellikle emek gerektiriyor" diye konuştu.

İnfaz Koruma Memuru Emrullah Gültekin ise çalıştığı kurumda tutuklu ve hükümlülere koronavirüsü bulaştırmamak için izole altında olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ailemizden uzağız. Ayhan hocamla kurumumuzda çalışıyoruz. Filografi sanatıyla da orada tanıştık. Bize elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor. Burada da beraberiz. Uygulamalı bir şekilde öğretiyor. Birçok hastalığın iyileşmesinde faydası var. Bize öğrettiği için Ayhan hocama çok teşekkür ediyorum."

ELAZIĞ İnfaz koruma memuru, izolasyon günlerinde filografi yapıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi Haber
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler Haber
Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte Haber
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider Haber
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Acun Ilıcalı, Ersin'i köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Acun Ilıcalı, Ersin'i köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Esnafın kabusu 12 yaşındaki hırsız, 6 ayda 100 dükkana girdi
Esnafın kabusu 12 yaşındaki hırsız, 6 ayda 100 dükkana girdi
11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti
11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti
Otellerde sosyal mesafe kuralına uygunluk metreyle ölçüldü
Otellerde sosyal mesafe kuralına uygunluk metreyle ölçüldü
Bunalıma giren vatandaş, kendini su borusuna asarak intihar etti
Bunalıma giren vatandaş, kendini su borusuna asarak intihar etti
Günlük burç yorumları 14 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü
Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerde oluşan kalabalığa isyan etti: İstifa edelim, programlara çıkmayalım
Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerde oluşan kalabalığa isyan etti: İstifa edelim, programlara çıkmayalım
Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu
Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu
7 yavrusu bulunan dişi köpek, tüfekle vurularak öldürüldü
7 yavrusu bulunan dişi köpek, tüfekle vurularak öldürüldü
ABD'den gündemi sarsan iddia: Çinli hackerlar koronavirüsü araştıran merkezleri hedef aldı
ABD'den gündemi sarsan iddia: Çinli hackerlar koronavirüsü araştıran merkezleri hedef aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce ses getiren cevabı ile Türk Dil Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce ses getiren cevabı ile Türk Dil Bayramı'nı kutladı
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum
TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı
TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı
Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı
Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı
6 gün önce denize girmek için evden ayrılan doktorun cansız bedenine ulaşıldı
6 gün önce denize girmek için evden ayrılan doktorun cansız bedenine ulaşıldı
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yusuf Aslan Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Hazal Kaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Loris Karius Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın İstifa Antalya Operasyon
Şu an buradasınız: ELAZIĞ İnfaz koruma memuru, izolasyon günlerinde filografi yapıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 10:39:35. #1.14#
title