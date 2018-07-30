Elazığ'ın Vizyon Projesi Cip Mesire Alanı Hizmete Girdi

Elazığ'ın vizyon projeleri arasında gösterilen 1 milyon 524 metrekarelik Cip Mesire Alanı düzenlenen törenle açıldı.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan 1 milyon 524 metrekarelik Cip Mesire alanının açılışı için tören düzenlendi. Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanının ardından kentin dinlenme ve park ihtiyacını gidermek amacıyla hizmete sunulan Cip mesire alanında 333 adet oturma grubu, kamelya, barbekü, cami, kafeterya, spor kompleksi, çeşme, spor sahaları, fitness alanları bulunuyor.

Bugün Elazığ'ın vizyon projesi olarak sundukları, çok önemli sosyal yaşam merkezi alanı olan Cip Mesire alanının açılışını yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Burası 1 milyon 524 bin metrekare büyüklüğünde 333 oturma gurubu, kamelyalarıyla, barbeküsüyle geniş alana yayılmış olan çeşmeleriyle, camisiyle, kafeteryasıyla, oturma gruplarıyla, spor kompleksiyle, otoparklarıyla, bütün hemşehrilerimize sunduğumuz çok önemli bir sosyal yaşam alanı olarak hizmet verecek. Elazığ'da 2014 yılından sonra alt yapısıyla birlikte üst yapıda da birçok çalışmalara imza atarken aynı zamanda sosyal belediyecilik anlayışımız gereği sosyal çalışmaları da birlikte yürütmenin gayreti içinde olduk"dedi.

"Hedefimiz Elazığ'ı ilk 10 şehir arasına sokabilmektir"

25 Mayıs 2015 tarihinde 180 bin metrekare büyüklüğünde olan Kültür Park'ı bir kompleks olarak Elazığ'ın hizmetine sunduklarını anımsatan Başkan Yanılmaz, "Hemen 12 Temmuz 2017 tarihinde 160 bin metrekare büyüklüğünde olan Şehit Polis Fethi Sekin mesire alanını Elazığ'ımızın hizmetine sunduk. Aynı şekilde 15 Temmuz 2018 tarihinde gençlerimizin 15 Temmuz ruhunu kaybetmemesi, 15 Temmuz ruhunun ebedi olması maksadıyla 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu ismini verdiğimiz spor salonunu hizmete sunduk. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Elazığ'ımızın kuzeyinde doğu batı aksında ulaşımı sağlayacak olan çok önemli bir bulvar. Aynı şekilde Doğu imar yolları ve Güney imar hizmete sunduk. Elazığ 2014 yılında Türkiye'de yaşanabilir şehirler arasında 49. sıradaydık 2017 yılında 30 ili geride bırakıp 19. Sıraya yükseldik. Hedefimiz 2023 yılında ki bu 2023 yılının sonunda 23 olması bize ayrı bir heyecan veriyor. 2023 yılında hedefimiz Elazığ'ı yaşanabilir şehirler arasında ilk 10 şehir arasına sokabilmektir amacımız ve gayemiz budur" ifadelerini kullandı.

"Türkiye süper lige çıkacak"

Bugün burada bu kadar güzel bir şehirde güzel bir mesire alanının açılışını yaptıklarını dile getiren Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş;"Bu şehre emeği geçen bütün kardeşlerimizi tebrik ediyor, Belediye Başkanımız Mücahit kardeşimi tebrik ediyorum. Sadece bu mesire alanı dolayısıyla değil 2014 ten beri Elazığ'a fevkalade önemli değer kazandıran hizmetleri dolayısıyla onun şahsında bütün Belediye personeli arkadaşlarımızı, çalışanlarımız tebrik ediyorum.Türkiye olarak belli bir yere kadar geldik. Siyasetçiler olarak açılışlar yaptığımız zaman Türkiye'nin geliştiğini, büyüdüğünü ve yükseldiğini gördüğümüz eserlerin açılışlarında birlikte olduğumuz zaman büyük mutluluklar duyuyoruz. Çok şükür Türkiye belli bir seviyeye geldi. Türkiye bugün dünyanın 17. Büyük ekonomisi, alım gücü bakımından da 13. sıradadır. Ancak Türkiye'nin geldiği yer Türkiye'ye yeter bir yer değildir. Türkiye'yi daha ileriye gitmesi, yükselmesi ve daha da büyümesi için Türkiye'nin dünyanın süper liginde süper bir oyuncu haline gelmesi lazım. Bunun için Türkiye'nin tam da hayati bir dönemeçte geçtiği yılları yaşıyoruz. Muhtemelen önümüzdeki 10 yıl Türkiye siyasi tarihi bakımından en hayati süreçten birisi olacaktır. Türkiye inşallah dünyanın süper ligine çıkacak,dünyanın süper devletlerinden biri olacaktır. Bunun için her türlü imkana, güce ve birikime sahip olduğumuzun altını ve üstünü çizerek söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer konuşmacıların ardından programa katılan protokol üyelerinin kurdele kesini ile mesire alanı resmi olarak açıldı.

Açılışa, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş, Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı Bülent Tüfenkçi, Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar, Metin Bulut ve Sermin Balık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, siyasi parti temsilcileri, STK temsilciler, kurum müdürleri ve binlerce vatandaş katıldı. - ELAZIĞ