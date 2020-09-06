Elazığ'ın üzümde markası "Hoşköy"de bağ bozumu heyecanı
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Elazığ'ın üzümde markası "Hoşköy"de bağ bozumu heyecanı

Türkiye'nin en güzel üzümlerinin yetiştirilmesiyle marka haline gelen Elazığ'ın Hoşköy köyünde bağ bozumu başladı.

Elazığ'ın üzümde markası
06.09.2020 13:18 | Son Güncelleme: 06.09.2020 13:27

Türkiye'nin en güzel üzümlerinin yetiştirilmesiyle marka haline gelen Elazığ'ın Hoşköy köyünde bağ bozumu başladı. Sofralık Köhnü üzümünü toplamaya başlayan yetiştiriciler, bu yıl talebin ekonomik açıdan iyi olduğunu aktardı.

Türkiye'de üzüm konusunda sayılı iller arasında yer alan Elazığ'da yaklaşık 110 dönümlük alanda yıllık 85 bin ton civarında rekolte elde ediliyor. Özellikle üzüm bağları ile dikkat çeken ve sofralık üzümün yoğun olarak yetiştirildiği Elazığ'ın Hoşköy köyünde de Eylül ayı itibarıyla Köhnü üzümünün hasadıyla birlikte tatlı bir telaş başladı. Sabahın erken saatlerinde kalkan bağ sahipleri, bir sezonluk emeklerinin karşılığını almak için yoğun mesai yapmaya başladı. Korona virüs salgınından dolayı mevsimlik işçiler çok gelmediği için zorlanan bağ sahipleri, tek tek özenle toplanan üzümleri ülke genelinde iç piyasaya gönderiyor.

Siyah üzümlerin yeni olduğunu belirten üretici Mehmet Göktan, "Piyasası şu an normal. Satışlarına yeni bugün başlayacağız. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde üzüm ilk Hoş Köyünde olur. Batı illerde daha erken oluyor ama bu bölgede en erken burada oluyor. Üzümlerin içerisinde en erken olanı siyah üzümdür. Ağın ve şifoni üzümler de var. Onlar da siyah üzümden sonra oluyor. Satışa daha yeni başladık. Köhnü üzümü tam değdiği zaman şeker oranı yüksek olduğu için kan yapıyor. Siyah üzümün çeşitleri var. Bizim burada Sofralık olarak yetiştiriyoruz. Toplamda 50 dönüm yerim var. 50 dönümün 4-5 dönümü siyah üzüm. Beyaz üzümde 40 dönüm civarında. Korona virüsten dolayı her sene 20 çalışan getirip üzümlerimizi toplatıp iç ve dış piyasaya satıyorduk ama bu sene salgın dolayısıyla işçilerde fazla gelemiyorlar. O yüzden biraz sıkıntı çekiyoruz" dedi.

Hoşköy'de üzüm sezonunun başladığını söyleyen işçilerden Muradiye Kaya, "Sezon açıldı ve işimiz güzel. Sabah 8'de geliyoruz, akşam 5'de paydos ediyoruz. Üzüm sezonunun başlamasıyla birlikte bizde çalışmak zorundayız ki ailemize ekonomik destekte bulunalım. Sıcakta çalışmanın bazen zorlukları oluyor ama çalışmak zorundayız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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