Elazığ'ın tenis takımı Türkiye Şampiyonası'nda
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Elazığ'ın tenis takımı Türkiye Şampiyonası'nda

Elazığ'ın tenis takımı Türkiye Şampiyonası'nda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Batman'da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge finalinde derece elde eden Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Tenis Takımı, turnuvada derece elde ederek İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Batman'da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge finalinde derece elde eden Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Tenis Takımı, turnuvada derece elde ederek İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan Batman'da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Finali'nde 18 yaş altı Türkiye Tenis Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil eden Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Finalde Şanlıurfa ve Batman'ı 2-1'lik skorla yenen Gençlik ve Spor Kulübü, İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na hazırlanacak.

Konu ile ilgili bilgi veren Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, kulüp sporcuları Berna Sancar, Elif Rüveyda Baykendi ve Süeda Buse Demirkıran'ı kutladığını söyledi. Eren, "Bildiğiniz gibi tenis kortlarımızı da yeniliyoruz ve bir adet de kapalı kortumuzu yaparak hazır hale getireceğiz. İnşallah bölge finalleri ve ulusal müsabakaların şehrimiz ev sahipliğinde oynanması için hazırlıyoruz. Sporcularımızın hazırlanmasında da emekleri olan tenis antrenörümüz Mehmet İrgin hocamı tebrik ediyor, sporcularımıza Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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