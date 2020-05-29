Elazığ'ın tarihi ilçesinde Cuma Namazı stadyumda kılındı
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Elazığ'ın tarihi ilçesinde Cuma Namazı stadyumda kılındı

- Elazığ'ın tarihi ilçesinde Cuma Namazı stadyumda kılındı Elazığ'ın tarihi Palu ilçesinde Cuma Namazı stadyumda kılındı.

29.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:58

- Elazığ'ın tarihi ilçesinde Cuma Namazı stadyumda kılındı

ELAZIĞ - Elazığ'ın tarihi Palu ilçesinde Cuma Namazı stadyumda kılındı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da bugün Cuma namazıyla birlikte 676 cami ve ibadethane cemaate açıldı. Kent merkezindeki bir çok camide Cuma Namazı kılınırken, tarihi geçmişi ile bilinen Palu ilçesi'nde ise futbol karşılaşmalarının oynandığı ilçe stadyumu hazır hale getirildi. Erken saatlerde Palu Stadyumuna gelen vatandaşlar, girişte ellerini dezenfekte etti ardından da polisler tarafından ateşleri ölçülüp belediye personelleri tarafından verilen maskeleri takarak içeri alındı. Sosyal mesafe düzenlemesinin yapıldığı sahada, Cuma Namazını kılan vatandaşlar dua etti. Öteyandan ilçe merkezinde 7 caminin de bahçesinde Cuma Namazı kılındığı bildirildi.

Uzun bir aradan sonra ilk defa Cuma namazını kılabildiklerini belirten vatandaşlar, tez vakitte Korona virüs salgınından kurtulmak için dua ettiklerini söyledi.

Elazığ'ın tarihi ilçesinde Cuma Namazı stadyumda kılındı

Kaynak: İHA

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