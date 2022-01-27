Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde kayak yapılması kameraya yansıdı - Haberler
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Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde kayak yapılması kameraya yansıdı

AA, İsmail Şen - Güncel
Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde kayak yapılması kameraya yansıdı

Elazığ'da kayakseverlerin tarihi Harput Mahallesi'nin karlı yolunda kayak yapması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kayakseverlerin tarihi Harput Mahallesi'nin karlı yolunda kayak yapması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Karı fırsat gören kayakseverler, trafiğin olmadığı gece saatlerinde kentin yüksek kesiminde bulunan mahalledeki karlı yoldan kayak takımıyla kayarak kent merkezine indi.

Kayak tutkunlarının yaklaşık 3 kilometrelik mesafeyi kayarak indiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA / İsmail Şen - Güncel

Harput, Elazığ, kar, Güncel, Haber

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