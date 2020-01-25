Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş Köy'ü depremde tamamen yok oldu

25.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:59

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde edilen son bilgilere göre 18 kişi hayatını kaybederken, 30 bin kişininde göçük altında kaldığı bildirildi.Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderilirken Sivrice'ye bağlı Çevrimtaş Köyü'de en çok zarar gören yerlerden biri oldu.Köy, yaşanılan şiddetli deprem sonucunda neredeyse yok olma derecesine geldi.2 kişinin hayatını kaybettiği köyde vatandaşlar ''Harabeye dönen köyde ne yapacağımızı bilmiyoruz'' dedi.

KÖYDE İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ'da depreminde,Sivrice'ye bağlı Çevrimtaş Köyü'nde evlerin neredeyse hepsi yıkıldı. 2 kişinin yaşamını yitirdiği köyde vatandaşlar "Ne olduğunu anlamadan ev üstümüze yıkıldı" diyerek korku dolu anları anlattı. Elazığ'ın Sivrice İlçesi'nde dün akşam saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde 22 kişi yaşamını yitirirken, 1030 kişi de yaralandı.

YIKILAN AHIRLARIN ARASINDAN HAYVAN SESLERİ GELİYOR

Gece boyunca arama kurtarma çalışmaları sürerken, artçı sarsıntılar da gece boyu devam etti. Evlerine gitmeyen vatandaşlar geceyi araçlarda geçirdi. Depremden en çok etkilenen Sivrice'ye bağlı Çevrimtaş Köyü'nde evlerin neredeyse hepsi yıkıldı. 13 hanenin yıkıldığı köyde 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Geceyi dışarıda geçiren köylüler yaşadıkları korku dolu anları üzerinden atamadı. Köyde yıkılan ahırların arasında halen hayvan sesleri gelirken, artçı sarsıntılarla ayakta kalan duvarlarda çöküyor.

''NE OLDUĞUNU ANLAMADAN EV ÜSTÜMÜZE ÇÖKTÜ''

Sputnik'e konuşan köylüler yaşadıkları korku dolu anları anlattı. "Ne olduğunu anlamadan ev üstümüze çöktü" diyen köylüler "Yıkıntılar arasında kendimizi dışarı attık. Enkaz altından 2 cenazeyi çıkardık. Jandarma köye gelerek yardımcı oldu. Yararlıları hastaneye kaldırdık. Şimdi harabeye dönen köyde ne yapacağız bilmiyoruz" şeklinde konuştu.