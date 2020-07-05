Elazığ'ın patentli lezzeti: Vişneli dondurma Elazığ'ın patentli lezzeti: Vişneli dondurmaELAZIĞLILAR, yaz mevsiminin gelmesiyle serinlemek için vişneli dondurmayı tercih ediyor.

Elazığ'ın patentli lezzeti: Vişneli dondurma

ELAZIĞLILAR, yaz mevsiminin gelmesiyle serinlemek için vişneli dondurmayı tercih ediyor. Görünüşüyle iştah açan, eşsiz aromasıyla iç serinleten dondurma, çiftçilerden alınan vişnelerle katkı maddesi kullanılmadan yapılıyor.

Patenti Elazığ'a ait olan vişne dondurması 1980'li yıllarda ortaya çıkıp meşhur oldu. Yurt içi ve yurt dışına da 72 saate kadar şoklanıp gönderilen vişneli dondurma, hem serinletip, ağızda lezzetli bir tat bırakıyor hem de Elazığ'ı tanıtıyor. Yaz mevsiminde sıklıkla tüketilen vişneli dondurmanın yapımı için çiftçilerden alınan vişnelerle katkı maddesi kullanılmadan yapıyor. Sıkılıp suyu çıkarılan vişneler, şekerle buluşarak dondurma haline geliyor.

'YURT DIŞINDA BİLE TALEP VAR'

Dondurma işletmecisi Veysel Aslan, 1989'dan beri babadan oğula süregelen dondurma yapımını yaptıklarını belirterek, kent dışındaki vişneli dondurma siparişlerini şoklayarak gönderdiklerini söyledi. Vişne dondurması sezonunun Nisan ayında başlayıp, Ekim ayına kadar sürdüğünü anlatan Aslan, "Elazığlılar, vişne dondurmasını çok talep ediyor. Yurtdışındaki gurbetçilerimiz bile vişne doldurmasını talep ediyor. Siparişlerimizi şoklamanın ardından yolluyoruz. 72 saate kadar gidebilecek her noktaya şoklama sistemi ile gönderiyoruz. Gönderdiğimiz bütün ürünleri eriyip erimediğine dair vatandaşlarımızdan da teyit ediyoruz. Şu ana kadar gerek yurt dışından, gerekse yurt içinden olumsuz bir cevap almadık" dedi.

'YILDA 20 TON VİŞNELİ DONDURMA TÜKETİYORUZ'

Aslan, yılda 20 ton dondurmanın tüketildiğini ifade ederek, "Hiçbir katkı maddesi kullanmaksızın bu vişne dondurmasını yapıyoruz. Çiftçilerimizden, gerek çevre köylerden, yetmediği takdirde çevre illerdeki çiftçilerden aldığımız vişneleri sıkarak şurup haline getiriyoruz ve hiçbir katkı maddesi kullanmaksızın vişne dondurması haline getiriyoruz. Doğallığımız çok rağbet görmemize sebep oluyor. Yılda yaklaşık 20 ton vişne dondurması tüketiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA