Modern stat hasreti son buluyor
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Modern stat hasreti son buluyor

Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'ın UEFA ve FIFA standartlarındaki modern stat hasreti sona eriyor.

Elazığ'ın UEFA ve FIFA standartlarındaki modern stat hasreti sona eriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca kent merkezindeki Kültür Mahallesinde bulunan 52 dönüm alanda inşası süren, Elazığ'ın yanı sıra bölgeye de hizmet verecek 20 bin 23 seyirci kapasiteli stadyumda fiziki gerçekleşme yüzde 65'e ulaştı.

Stadyumda kütüphane, 6 cep salon, halter, bilardo, sabit bisiklet, tekvando, boks, güreş, badminton, basketbol ve voleybol gibi branşlarda spor yapılmasına olanak sağlayan çok amaçlı alanlar yer alırken, yanında 2 bin 623 kişi kapasiteli spor salonu, idari bina ile 480 araçlık açık ve kapalı otopark bulunuyor.

Yıl sonuna kadar hizmete açılması hedeflenen tesiste, 7 gün 24 saat sosyal ve sportif faaliyet yapılabilecek.

"Yaşayan bir stadyum olacak"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, AA muhabirine, Elazığ'a yeni şehir stadyumu kazandırmak için çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Salgın nedeniyle kısmen aksayan çalışmaların Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, valilik, belediye ve milletvekillerinin gayreti ile hız kazandığını belirten Eren, çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığını ifade etti.

Eren, ilde spora ilginin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bu stadyumu Elazığlılar uzun süredir bekliyordu. Burası sadece futbol oynanan değil yaşayan bir stadyum olacak. Elazığ'a Cumhuriyet tarihinden bugüne en büyük spor yatırımını yapıyoruz." dedi.

Stadyumun merkezde olması nedeniyle birçok spor branşına da ev sahipliği yağacağına işaret eden Eren, stadın Elazığ ve ülke sporuna ve gençlerine büyük hizmet vereceğini kaydetti.

Eren, stadyumun tüm spor müsabakalarına ev sahipliği yapacağını ifade ederek, "Burada gençlere 7 gün 24 saat sosyal ve spor anlamında faaliyetler yapabilecekleri bir alan oluşturuyoruz. İnşaatın yüzde 65'i bitti. Hedefimiz yıl sonunda stadyumu tamamlayıp Elazığ ve ülke sporuna armağan etmek." diye konuştu.

Modern stat hasreti son buluyor
Modern stat hasreti son buluyor
Modern stat hasreti son buluyor
Modern stat hasreti son buluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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