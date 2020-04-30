Elazığ'ın Maden ilçesine araç girişine kısıtlama
Elazığ'ın Maden ilçesine araç girişine kısıtlamaELAZIĞ'ın Maden ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında araç giriş-çıkışlarına kısıtlama getirildi.
30.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:10
Elazığ'ın Maden ilçesine araç girişine kısıtlama
ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında araç giriş-çıkışlarına kısıtlama getirildi.
Elazığ Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nce, Maden ilçesine zorunlu hizmetler dışındaki bütün araçların giriş-çıkışlarına sınırlandırılma getirildiği bildirildi.
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Ahmet ÇÖTELİ/MADEN,(DHA)
Kaynak: DHA