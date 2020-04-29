Elazığ'ın Maden ilçesine araç girişine kısıtlama
ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında araç giriş-çıkışlarına kısıtlama getirildi.
29.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:51
ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında araç giriş-çıkışlarına kısıtlama getirildi.
Elazığ Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nce, Maden ilçesine zorunlu hizmetler dışındaki bütün araçların giriş-çıkışlarına sınırlandırılma getirildiği bildirildi.
Kaynak: DHA