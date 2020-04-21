Elazığ'ın içme suyu projesinde ana isale hattında son 700 metre
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Elazığ, Güncel

Elazığ'ın içme suyu projesinde ana isale hattında son 700 metre

Elazığ'ın içme suyunun karşılanması için tamamlanan Hamzabey Barajı'nda çekilen ana isale hattında son 700 metre kaldığı bildirildi.

21.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:20
Elazığ'ın içme suyu projesinde ana isale hattında son 700 metre

Elazığ'ın içme suyunun karşılanması için tamamlanan Hamzabey Barajı'nda çekilen ana isale hattında son 700 metre kaldığı bildirildi. 700 metrelik kısmın 20 gün içinde tamamlanmasının planlandığı, arıtma tesisinin ise Haziran ayı içinde hizmet vermeye başlayacağı aktarıldı.

Elazığ'ın uzun süreli içme suyu problemini ortadan kaldırmak için planlanarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından önceki yıl yapılan ve su tutma işlemi gerçekleştirilen Hamzabey Barajı'nda ishale hattı çalışmaları devam ediyor. 81,5 kilometresi ana ishale, 61,5 kilometresi ise şehir merkezinde yeni yapılan depolar ve arıtma tesisi bağlantı hattı olan toplam 143 kilometrelik ishale hattında çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ana ishale hattında son 700 metre kaldığı ve 20 gün içinde tamamlanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

20 gün sonra isale hattı arıtma tesisine bağlanacak

DSİ'den yapılan açıklamada," Ana isale hattı kapsamında, Abdullahpaşa 1, Abdullahpaşa 2, Kireçocağı, Mollakendi, Araştırma, Doğukent, Yurbaşı, Yazıkonak, Hilalkent, Zafran (Yeşilkent) olmak üzere 11 adet depoda betonarme, mekanik ve elektrik tesisat işleri tamamlanmıştır. Sanat yapıları kapsamında 87 adet tahliye, 83 vantuz, 15 adet hat vanası, 1 adet branşman (Palu - Kovancılar içmesuyu ayırma) betonarme ve mekanik imalatları, 1 adet debimetre betonarme imalatı, 11 adet menfez,15 adet dere geçişi imalatı tamamlanmıştır.Düktil borularda ise bu iş uhdesindeki miktarlar tedarik edilerek montajları yapılmıştır. Karayolu ve demiryolu geçişlerinde bulunan 592 metre yatay delgi imalatları ile boru montajları tamamlanmıştır. Ana isale hattının 80,8 km si tamamlanmış kalan 700 metrelik kısım Şeker Fabrikası arazisinde geçtiğinden ve söz konusu arazi üzerinde Elazığ Organize Sanayi Bölgesi talebi olması ve Özelleştirme idaresi ile Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü arasındaki yazışma ve prosedürlerden dolayı imalatlarda 4-5 aylık gecikmeler yaşanmıştır. 15.04.2020 tarihi itibariyle kurumlar arası mutabakatlar sağlanmış ve 700 metrelik kısımda çalışmalar başlatılmıştır. Böylelikle ham su isale hattının 20 gün içerisinde tamamlanarak arıtma tesisine bağlanması sağlanacaktır"denildi.

Haziran ayında arıtma tesisi hizmet vermeye başlayacak

Arıtma tesisi ile Hamzabey Barajı'ndan alınacak günlük 160 bin metre küp ham suyun içmesuyu standartlarına uygun kalitede arıtılması sağlanacağı aktarılan açıklamanın devamında," İş kapsamında tesisin inşa edilmesi, ekipman temini, montajı, personel eğitimi ve işletmeye alınması bulunmaktadır. 20 adet ünitenin inşaat işleri tamamlanmıştır.

Tesise ait taşkın tahliye hattı işi ise Elazığ Belediyesinde alınan görüş doğrultusunda yapımına başlanılacaktır. Ayrıca çevre düzenlemesi işleri ve test aşaması için tesiste bulunan ünitelerde kontroller ve çalışmalar devam etmektedir. Hamsu ve elektrik enerjisinin tesise ulaşması ile birlikte testler yapılarak Haziran 2020 tarihi itibariyle arıtma tesisi faal şekilde hizmet vermesi hedeflenmektedir"ifadeleri kullanıldı.

Proje kapsamında ana terfi merkezi TM1 ve arıtma tesisi, Baskil su deposu ve TM6 terfi merkezindeki enerji temini sağlanacağı vurgulanan açıklamada, ana terfi merkezi TM1 ve arıtma tesisinin enerji temininde kablo kanallarının hazırlanması, kablo temini, yatay delgiler, kablo döşenmesi, hücre temini ve montajının tamamlandığı kaydedildi.

Öteyandan Terfi merkezi TM6 ve mevcut su deposu kısmında kablo teminin sağlandığı, Haziran 2020 tarihinde işin tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

İkinci kısım ihale hazırlıkları başladı

Ayrıca açıklamada,"Ana isale hattımızın tamamlanmasına müteakip hamsu içmesuyu arıtma tesisine iletilerek arıtma tesisimizde arıtılmış içme ve kullanma suyu temin edilmiş olacaktır. Arıtılmış içme ve kullanma suyunun musluklardan akabilmesi için Elazığ Belediyemizce arıtma tesisinden pompa aracılığıyla alınacak arıtılmış su Doğukent deposuna akıtılacaktır. Böylelikle 2020 yılı içerisinde Hamzabey Barajından temin edilen hamsu arıtılıp kısmen de olsa Elazığ'a içmesuyu olarak verilecektir. Ancak kurumumuzca inşa edilen ve il merkezinde bulunan 11 adet yeni depoya suyun verilebilmesi için şehir içi şebeke hattının inşa edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda içme suyu isale hattı 2. kısım ihale hazırlıklarımız başlamıştır"bilgisi paylaşıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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