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Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya gönderiliyor

Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya gönderiliyor -Kentte kadın işçilerin desteğiyle toplanıp kurutulan 700 ton domates, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya ve ABD'ye gönderilerek ülkeye ekonomik girdi sağlıyor Elazığ'da üretilen kadın işçilerin desteğiyle toplanıp kurutulan 700 ton...

19.08.2020 10:38 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:44

Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya gönderiliyor

-Kentte kadın işçilerin desteğiyle toplanıp kurutulan 700 ton domates, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya ve ABD'ye gönderilerek ülkeye ekonomik girdi sağlıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da üretilen kadın işçilerin desteğiyle toplanıp kurutulan 700 ton domates, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya ve ABD'ye gönderilerek ülkeye ekonomik girdi sağlıyor.

Yurtbaşı Beldesinde yaklaşık 15 yıl önce domates üretmeye başlayan Mehmet Tosun (50), devletten hibe desteği alarak tesisini büyüttü. İlk başlarda 5 kişilik ekiple çalışan Tosun şimdi 40 kişiye istihdam sağlıyor. Tarlalarda üretilen domatesler önce kadın işçiler tarafından toplanıp ikiye bölünerek güneşte kurutulmaya bırakılıyor. Daha sonra kükürtlenip makineyle tuzlanan domatesler, günlerce güneşte kurutulmasının arından paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor. Bu şekilde yılda 700 ton yaş domatesi işleyen Tosun, başta Avrupa ülkeleri, ABD ve Rusya olmak üzere dünyanın birçok bölgesine aracı firmalarla ihraç ediyor.

"Yaptığımız bu ürün, bu bölgede tek olma niteliği taşıyor"

15 yıldır kurutulmuş domates işi ile uğraştığını anımsatan Mehmet Tosun, "Tarım alanlarının dışında köylülerimizle yaptığımız üretimlerimizi bu sergilerimizde kesme yoluyla değerlendirilip, tuzladıktan sonra doğal ortamda kurutarak endüstriye kazandırıyoruz. Yaptığımız bu ürün, bu bölgede tek olma niteliği taşıyor. Bizden başka kurutmacı bu bölgede yok. Mevsim itibariyle de Elazığ'ın iklimi ve doğa yapısı kurutma işlemine ideal bir alan oluşturuyor. Çünkü kurutulmuş ürünlerin, kurutulabilmesi için her bölgede standart aynı değil. Dolayısıyla sadece Güney Marmara ve Elazığ bölgesinde kurutma işleminin en ideal şekilde olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Siparişe göre çalışma yapıyorlar

Gelen siparişler üzerine yaklaşık 700 ton yaş domatesi kuruttuklarını belirten Tosun, " Daha fazlası da üretilebilir ama biz müşteriden aldığımız siparişe göre çalıştığımız için bu kadarını kurutuyoruz. Sadece ihracatçı firmalara tedarikçi üretici olarak katkı sağlıyoruz. İhracatçı değiliz ama olmak istiyoruz ve olmak için de çalışacağız. Elazığ'ın ekolojik yapısı da domates üretimi veya çeşitli sebze ve meyvenin üretilmesi için en ideal bir iklim kuşağıdır. Bu konuda da çalışmalarımız var" şeklinde konuştu.

"Pamdemiye rağmen 30-40 kişiye istihdam sağlayabilecek durumdayız"

Dünyanın dört bir yanına kurutulmuş domates gönderdiklerini dile getiren Tosun, "Pandemi sürecinden bütün dünya etkilendiği gibi biz de etkilenmişiz, buna rağmen 30-40 kişiye istihdam sağlayabilecek durumdayız. Daha fazla da olabilirdir ama devletin haklı karar ve uygulamalarıyla yaptığı denetlemelerden dolayı ancak bu kadar işçi çalıştırabiliyoruz. İnşallah devletimiz ve bütün insanlık bu pandemi sürecini iyi bir şekilde atlatır. Ürettiğimiz bu ürünler, ihracatçı firmalarımızın dediğine göre, yıllık 20 bin ton kapasiteyle kurutulmuş domates başta İtalya ve Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya gibi ülkelere ihraç ediliyor" diye konuştu.

Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya gönderiliyor

Kaynak: İHA

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