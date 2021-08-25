Elazığ'ın Baskil ilçesinde nadir görülen Arap tavşanına rastlandı
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde nadir görülen Arap tavşanına rastlandı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde nadir görülen Arap tavşanına rastlandı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) "kırmızı listesinde" yer alan Arap tavşanı bulundu.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) "kırmızı listesinde" yer alan Arap tavşanı bulundu.

İlçeye bağlı Aydınlar köyünde yaşayan İrfan Solak, AA muhabirine, büyükbaş hayvanlarını sulamaya götürdüğü sırada daha önce görmediği bir hayvana rastladığını belirtti.

Hayvanı ilk gördüğünde şaşkınlık yaşadığını ifade eden Soyak, şunları dile getirdi:

"Böyle bir türle ilk defa karşılaşmıştım. Kulakları tavşana, vücudu fareye, ayakları ise kanguru ayaklarına benziyordu, çok ilginç ve bir o kadar da sevimli bir hayvandı. Hayvanın bitkin olduğunu, kaçamadığını fark ettim. O yüzden çevredeki büyükbaş hayvanlar zarar vermesin diye koruma altına aldım. Hayvana su verdim, mısır ve buğdayla besledim. Durumu, ilk bulduğum ana göre çok daha iyi. Biraz daha kendine geldikten sonra tekrar bulduğum yerde doğaya salacağım."

"Türkiye'de nadir görülen türlerden biri"

Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Akın Temizer, küresel ölçekte nesli tehlike altındaki türlerin kayıt altına alındığı IUCN'nin kırmızı listesinde de yer alan türün, Baskil ilçesinde de görülmesinin önemli olduğunu belirtti.

Bu türün yer altında yaptıkları yuvalarda yaşadıklarını ifade eden Temizer, şunları kaydetti:

"Arap tavşanı toprağın altında yaklaşık 2-3 metre uzunluğunda oyuklar kazarak gündüzleri sıcaktan korunmak için günün büyük bölümünü yuvasında uyuyarak geçirir. Beslenmek için daha çok geceleri tercih eder, gececi kemirgen bir hayvan türüdür. Kış aylarında ise besin sıkıntısı çekmemek için kış uykusuna yatar. Kanguru gibi zıplayarak hareket ederler. Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşayabilen ancak nadir görülen türlerden biri. Arap tavşanın farklı özelliklerde alt türleri de bulunuyor. Baskil ilçesinde görülen Arap tavşanı da dünyada nadir görülen türlerden biri, bunanla ilgili bölgede bilimsel bir araştırma başlatacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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