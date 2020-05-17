Elazığ'ın 92 yıllık Kapalı Çarşısında en sakin bayram alışverişi
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Elazığ'ın 92 yıllık Kapalı Çarşısında en sakin bayram alışverişi

Elazığ'ın 92 yıllık Kapalı Çarşısında en sakin bayram alışverişi Maske takmanın zorunlu olduğu, sosyal mesafeye dikkat edilmeye çalışılan ve içeride 150 kişi bulunması gereken çarşıya gelenler yöresel ve doğal ürünlere ilgi gösteriyor Türkiye'nin yöresel ürün çeşitliliği bakımından zengin...

Elazığ'ın 92 yıllık Kapalı Çarşısında en sakin bayram alışverişi
17.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:44

Elazığ'ın 92 yıllık Kapalı Çarşısında en sakin bayram alışverişi

Maske takmanın zorunlu olduğu, sosyal mesafeye dikkat edilmeye çalışılan ve içeride 150 kişi bulunması gereken çarşıya gelenler yöresel ve doğal ürünlere ilgi gösteriyor

ELAZIĞ - Türkiye'nin yöresel ürün çeşitliliği bakımından zengin illeri arasında yer alan Elazığ'da bulunan 92 yıllık Kapalı Çarşı'da Korona virüs tedbirleri nedeniyle en sakin Ramazan Bayramı alış verişi yaşanıyor. Maske takmanın zorunlu olduğu, sosyal mesafeye dikkat edilmeye çalışılan ve içeride 150 kişi bulunması gereken çarşıya gelenler yöresel ürünleri satın alıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüs tedbirleri kapsamında normale geçiş süreci devam ediyor. Bu kapsamda 44 gün kapalı kaldıktan sonra açılan 92 yıllık Kapalı Çarşı'da da Ramazan Bayramı alış verişi başladı.Maskesiz girmenin ve sosyal mesafenin korunmasının yanı sıra en fazla 150 kişinin bulunması kararlaştırılan çarşı da en sakin alış veriş dönemi geçiriliyor. Alışveriş yapan vatandaşlar, başta orcik, pestil, dut, kayısı, peynir ve baharat çeşitleri olmak üzere yörede yetiştirilen doğal ürünlere rağbet gösteriyor.

Çarşıda esnaflık yapanlar ise her yıl bayramdan bir hafta önce ciddi bir yoğunluk yaşadıklarını aktarırken, bu Ramazan ayında ise bayram telaşının olmadığı gibi tatlı bir iş de yapamadıklarını dile getirdi.

"Bayram öncesi herşeyi burada bulabiliyoruz"

Kapalı çarşının her dönem ilgi gördüğünü belirten vatandaşlardan Feyzi Pirinççi, " Uzun süredir kapalıydı ama şuan gördüğüm kadarıyla çok iyi ve millet de alışverişte. Bu hem esnaf için hem de ekonomi için çok iyi bir durum. Vatandaşlar, bayram öncesi hemen hemen her şeyi burada bulabilir. Burası eskiden beri bildiğimiz bir alışveriş yeri. Kapalı çarşıda gördüğünüz ürünlerin çoğu, Elazığ'ın ürünleridir"dedi.

Kapalı çarşıya alışveriş yapmaya geldiğini dile getiren vatandaşlardan Zülfü Bulut ise " Kapalı Çarşı, Elazığ'ın kalbi diyebiliriz. Çarşıda her türlü ürün bulunabiliyor. Orcik, dut pestili, bağ pestili ve bir çok ürün var . Bütün doğal ürünlerimiz var"ifadelerini kullandı.

"Salgın nedeniyle tatlı bir iş, bayram telaşı yok"

Kapalı Çarşı esnaflarından Ahmet Küp'de " Bizler ürünleri, vatandaşların ihtiyaçlarına göre getiriyoruz. Covid-19 salgınından dolayı eskisi gibi öyle tatlı bir iş, bayram telaşı yok. İşlerimiz eskiden daha iyiydi ancak korona virüsten dolayı biraz durgun. Bizim ürünlerimiz Elazığ'dan çıkan yöresel ve doğal ürünlerdir. Ürünlerimiz arasında, pestil, gül kurusu, kayısı, köpük pestili dediğimiz ürünler var. Orciklerimiz de yüzde yüz doğal ve organiktir. Çeşitlerimiz çok. Burada ne ararsan var"diye bilgi verdi.

Elazığ'ın 92 yıllık Kapalı Çarşısında en sakin bayram alışverişi

Kaynak: İHA

Manşet

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