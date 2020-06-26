Elazığ'ın 5 yıllık içme suyu sorunu çözüldü
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Elazığ'ın 5 yıllık içme suyu sorunu çözüldü

Elazığ Belediyesince Hamzabey Baraj'ından getirilen içme suyu şehre verildi.

Elazığ'ın 5 yıllık içme suyu sorunu çözüldü
26.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:43

Elazığ Belediyesince Hamzabey Baraj'ından getirilen içme suyu şehre verildi.

Elazığ Belediyesi ile DSİ tarafından yapımı tamamlanan Hamzabey Barajı ile İçme Suyu Ana İsale Hattı hizmete girdi.

Karşıyaka Arıtma Tesisine ulaştırılan içme ve kullanma suyu analizlerinin temiz çıkması sonucu Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın katıldığı törenle şehre verilmeye başlandı.

Şerifoğulları, törende yaptığı konuşmada, şehrin en önemli sorunlarından birisi olan içme ve kullanma suyu problemini çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Elazığ'ın içme suyu sorununu çözmek ve Hamzabey suyuna kavuşturması için uzun zaman emek verildiğini belirten Şerifoğulları, "Hamzabey İçme Suyu Projesi, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında başlanmış ve bugüne kadar çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmiştir. İlk etapta Hamzabey Barajı'nın yapılması akabinde 81,5 kilometrelik ishale hattının artıma tesislerine kadar getirilmesi sorunu DSİ Genel Müdürlüğü tarafından çözüme kavuşturuldu." dedi.

"Saniyede 300 litrelik suyun ilimizdeki 5 yıllık sorununu çözecektir"

Şehir içi dağıtım ihalesinin yapılmamasından kaynaklanan problemle birlikte şehrin 2 yıldır sıkıntı yaşadığını vurgulayan Şerifoğulları, şunları kaydetti:

"Bugün tüm kontroller yapıldıktan sonra suyu depomuza verdik. Ümit ediyoruz ki ilimizin bir daha su problemi kalmayacak. Bundan sonraki etapta şehir içi dağıtım ihalesi yapılacak. Daha sonra şehir içerisindeki o depoya içme suyu verilecek ve sıkıntı çözülecek. Nasip olursa Kasım ayının başında alt yapı ihalesini de yaparak bu suyumuzu yeni hatlarımızla birlikte şehrimize kazandırmak istiyoruz. İlk etapta yapmış olduğumuz saniyede 300 litrelik suyun ilimizdeki 5 yıllık sorununu çözecektir. Akabinde de DSİ Genel Müdürlüğü şehir içi dağıtım ihalesini yaptıktan sonra su problemi tamamen ortadan kalkacaktır."

Kaynak: AA

Manşet

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