Elazığ'ın 3 İlçesinde Taşımalı Eğitime Kısmi Kar Tatili

ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerindeki taşımalı eğitim yapılan bazı okullar yarın için tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerindeki bazı taşımalı eğitim merkezlerinin, yoğun kar yağışı nedeniyle 7 Ocak günü tatil edildiği duyuruldu. - Elazığ

Kaynak: DHA