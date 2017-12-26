Elazığ'ın 2 Takımından Aynı İstatistik

ELAZIĞ (İHA) – Elazığspor ve Elaziz Belediyespor kendi liglerinde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak aynı istatistiği yakaladı. Ayrıca iki takım da kentin plaka kodu olan 23 puana ulaştı.



TFF 1. Lig'de mücadele Elazığspor ve TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Elaziz Belediyespor ligin ilk yarısında ilginç bir istatistiğe imza attı. Elazığ'ın profesyonel liglerdeki iki ekibi de liglerinin ilk yarısını Elazığ'ın plaka kodu olan '23' puanla tamamladı. Her iki takım da 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ayrıca hem Elazığspor hem de Elaziz Belediyespor bulundukları liglerde ilk devreyi 9. basamakta tamamladı. - ELAZIĞ