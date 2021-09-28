Elazığ İl Özel İdaresi Asbaşkanı Dağ: 'Rövanş maçına devlet büyüklerimizi davet edeceğiz' - Haberler Spor
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Elazığ İl Özel İdaresi Asbaşkanı Dağ: "Rövanş maçına devlet büyüklerimizi davet edeceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Elazığ İl Özel İdaresi Asbaşkanı Dağ:

Elazığ İl Özel İdare Asbaşkanı Ferhat Dağ, Eurocup ve lig hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ İl Özel İdare Asbaşkanı Ferhat Dağ, Eurocup ve lig hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Dağ, PAOK ile oynayacakları rövanş maçına devlet büyüklerini davet edeceklerini söyledi.

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Elazığ İl Özel İdare, Avrupa sahnesinde ilk maçına PAOK ile oynayacağı maçla başlayacak. Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Asbaşkanı Ferhat Dağ, takımın son durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asbaşkan Dağ, Elazığ İl Özel İdare kadın Basketbol takımının Avrupa'da ses getirdiğini, Doğu ve Güneydoğu Bölgesinin gururu olduğunu ifade etti. Eurocup Women'de Türkiye'yi ve Elazığ'ı en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Asbaşkan Ferhat Dağ, Eurocup Women eleme maçı rövanş müsabakasına devlet büyüklerini de davet edeceklerini kaydetti. Elazığ İl Özel İdare SK kadın basketbol takımının her yıl başarı çıtasını yükselterek yoluna devam ettiğini kaydeden Dağ, "Bilindiği üzere Doğu Anadolu'nun değerli şehirlerinden biri olan aziz şehir Elazığ'ımızı temsilen takımımız geçen sezon Avrupa'da çeyrek final oynadı ve Kadınlar Basketbol Süper Liginde de mücadelesini sürdürmektedir. Avrupa'da başarısıyla ses getiren, ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun gururu olan Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübümüz, her yıl başarı çıtasını yükselterek yoluna emin adımlarla ilerliyor. Geçen yıl olduğu bu sezonda Elazığ kulübümüz tekrar Eurocup Women'de ülkemizi temsil edecek. Bir sonraki oynayacağımız müsabakada devlet büyüklerimizi de aziz şehrimizde oynayacağımız rövanş maçına davet edeceğiz. Şahsım ve kulübüm adına kadınlarımıza her zaman her alanda desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilimiz Valisi Erkaya Yırık, Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları ve kulübümüze destek veren iş insanlarına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ELAZIĞ

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Haber: Elazığ İl Özel İdaresi Asbaşkanı Dağ: 'Rövanş maçına devlet büyüklerimizi davet edeceğiz' - Haberler Spor
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